Microsoft продлила бесплатные обновления Windows 10, но не для всех пользователей

Пятница 26 сентября 2025 12:10
Microsoft продлила бесплатные обновления Windows 10, но не для всех пользователей ЕС заставил Microsoft изменить правила продления поддержки Windows 10 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

До конца поддержки Windows 10 остается меньше трех недель, и Microsoft пошла на уступки. С 14 октября, когда ОС официально потеряет поддержку, часть клиентов в Европе сможет подключиться к программе Extended Security Updates (ESU) без дополнительных условий и абсолютно бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Ранее компания требовала включения функции Windows Backup для получения дополнительного года обновлений. Однако после давления со стороны потребительской организации Euroconsumers эта опция станет необязательной.

В чем была проблема

Windows Backup работает только с учетной записью Microsoft и использует облачное хранилище OneDrive. Базовый лимит в 5 ГБ быстро исчерпывается, после чего пользователи вынуждены покупать дополнительное место. Таким образом, требование фактически стимулировало продажи облачных сервисов Microsoft.

"Мы рады, что Microsoft предоставит бесплатный вариант Extended Security Updates (ESU) для пользователей Windows 10 в Европе", - говорится в письме Euroconsumers.

В Microsoft подтвердили изменения, заявив, что процесс подключения к ESU обновляется, чтобы "соответствовать ожиданиям локальных пользователей и обеспечивать безопасный и удобный опыт".

Что будет дальше

Бесплатные обновления безопасности для Windows 10 в Европе будут доступны до 13 октября 2026 года.

В остальных странах пользователи по-прежнему должны будут либо включить Windows Backup, либо заплатить 30 долларов за год, либо потратить 1000 бонусных баллов Microsoft Rewards.

Бизнес-клиенты смогут приобрести до трех лет критически важных обновлений.

Euroconsumers продолжает добиваться, чтобы Microsoft продлила бесплатную поддержку дольше одного года и не оставляла пользователей под угрозой рисков в 2026 году.

