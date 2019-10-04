Microsoft заявила про можливість втручання іранських хакерів у вибори в США

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Серед цілей групи Phosphorous крім виборів американські посадовці та відомі імігранти з Ірану

Американська компанія з розробки програмного забезпечення Microsoft виявила хакерську групу, яка планує втручання в президентську кампанію у Сполучених Штатах, , ймовірно пов’язану з іранським урядом. Про це йдеться в заяві компанії, оприлюдненій 4 жовтня.

За даними Microsoft, серед інших цілей хакерів групи, яку в Microsoft називають Phosphorous, - американські високопосадовці, засоби інформації та відомі емігранти з Ірану.

Віцепрезидент Microsoft з безпеки Том Барт повідомив, що хакерам вдалося зламати чотири акаунти з 241 облікового запису, в роботу яких зловмисники намагалися втрутитися, проте жоден із них не належав колишнім або чинним американським чиновникам і не був пов’язаний із виборчою кампанією.

Атаки групи спостерігалися протягом 30 днів із серпня до вересня цьго року.

Іран поки ніяк офіційно не прокоментував заяву Microsoft.

Нагадаємо, американська компанія Facebook заявила про можливість втручання іноземних суб'єктів у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки в 2020 році за допомогою соціальної мережі.