ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Microsoft заявила про можливість втручання іранських хакерів у вибори в США

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 23:14
Microsoft заявила про можливість втручання іранських хакерів у вибори в США
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Серед цілей групи Phosphorous крім виборів американські посадовці та відомі імігранти з Ірану

Американська компанія з розробки програмного забезпечення Microsoft виявила хакерську групу, яка планує втручання в президентську кампанію у Сполучених Штатах, , ймовірно пов’язану з іранським урядом. Про це йдеться в заяві компанії, оприлюдненій 4 жовтня.

За даними Microsoft, серед інших цілей хакерів групи, яку в Microsoft називають Phosphorous, - американські високопосадовці, засоби інформації та відомі емігранти з Ірану.

Віцепрезидент Microsoft з безпеки Том Барт повідомив, що хакерам вдалося зламати чотири акаунти з 241 облікового запису, в роботу яких зловмисники намагалися втрутитися, проте жоден із них не належав колишнім або чинним американським чиновникам і не був пов’язаний із виборчою кампанією.

Атаки групи спостерігалися протягом 30 днів із серпня до вересня цьго року.

Іран поки ніяк офіційно не прокоментував заяву Microsoft.

Нагадаємо, американська компанія Facebook заявила про можливість втручання іноземних суб'єктів у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки в 2020 році за допомогою соціальної мережі.

Трамп шукав докази втручання України у вибори США, - NYT Росія намагалася зламати систему ФБР
Новини України MicrosoftхакериВибори в США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся