Microsoft стремится привлечь побольше пользователей поисковика Google: что известно

Корпорация Microsoft готовится добавить чат-бот ChatGPT в свою поисковую систему Bing, чтобы переманить пользователей от конкурента Google.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает издание, компания Microsoft, интегрируя чат-бот ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, хочет переманить пользователей Google.

"По данным инсайдерских источников, Microsoft надеется, что более разговорные контекстуальные ответы на запросы пользователей привлекут пользователей поисковика. Они также смогут давать им комплексные ответы", - сообщает Bloomberg.

По мнению экспертов, ожидается, что запуск новой функции может произойти в течение следующих нескольких месяцев. В то же время все зависит от точности чат-бота и его способности быстро интегрироваться в существующую поисковую систему Microsoft.

Bloomberg напоминает, что OpenAI - это исследовательский центр искусственного интеллекта, который поддерживает компания Microsoft, инвестировавшая в него 1 млрд долларов. Чат-бот ChatGPT был запущен для публичного пользования в ноябре и обнаружил способность рассказывать обо всем - от рецептов коктейлей до школьных сочинений. Хотя в прошлом месяце главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман написал в твите о ChatGPT, что "было бы ошибкой полагаться на него в чем-то важном".

"Иногда встроенная система искусственного интеллекта предлагает недостоверную информацию, претендуя на авторитетность, но эксперты считают ее будущим конкурентом Google", - отмечает издание.

Как отмечает Bloomberg, в прошлом месяце сотрудники Google спросили у генерального директора Сундар Пичаи и руководителя исследований искусственного интеллекта Джеффа Дина об угрозе чат-бота для Google.

"Google работает над подобной технологией в своей системе LaMDA или Language Model for Dialogue Applications, но сталкивается с риском для репутации из-за любых ошибок", - сообщили менеджеры Google.

С тех пор руководство Google и лично Пичаи мобилизовали группы исследователей для реагирования на ChatGPT, объявив ситуацию угрозой "красного кода".