Чиновник зазначив, що під час зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом у Давосі він домовився про посилення співпраці України з компанією.

Крім того, що Microsoft допоможе Україні у документуванні військових злочинів РФ, також приставка Xbox офіційно запуститься в Україні.

"Нарешті у нас з'являться українські акаунти, а в консолі - українська мова", - зазначив Федоров.

Також команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії України під час відновлення.

Міністр нагадав, що Україна співпрацює з Microsoft вже давно, і компанія активно підтримує Україну під час війни: однією з перших на початку березня вона призупинила нові продажі продуктів і послуг в Росії і надала безкоштовні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року.