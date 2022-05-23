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Microsoft допоможе Україні у документуванні військових злочинів РФ

Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Уряд України співпрацюватиме з Microsoft у документуванні військових злочинів російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Чиновник зазначив, що під час зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом у Давосі він домовився про посилення співпраці України з компанією.

Крім того, що Microsoft допоможе Україні у документуванні військових злочинів РФ, також приставка Xbox офіційно запуститься в Україні.

"Нарешті у нас з'являться українські акаунти, а в консолі - українська мова", - зазначив Федоров.

Також команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії України під час відновлення.

Міністр нагадав, що Україна співпрацює з Microsoft вже давно, і компанія активно підтримує Україну під час війни: однією з перших на початку березня вона призупинила нові продажі продуктів і послуг в Росії і надала безкоштовні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року.

Нагадаємо, раніше в компанії Microsoft з'ясували, що Російська Федерація поєднує ракетні удари та атаки хакерів по Україні. Країна-окупант робить це, щоб завдати якнайбільшої шкоди критичній інфраструктурі.

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