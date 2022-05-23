Уряд України співпрацюватиме з Microsoft у документуванні військових злочинів російських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Чиновник зазначив, що під час зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом у Давосі він домовився про посилення співпраці України з компанією.
Крім того, що Microsoft допоможе Україні у документуванні військових злочинів РФ, також приставка Xbox офіційно запуститься в Україні.
"Нарешті у нас з'являться українські акаунти, а в консолі - українська мова", - зазначив Федоров.
Також команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії України під час відновлення.
Міністр нагадав, що Україна співпрацює з Microsoft вже давно, і компанія активно підтримує Україну під час війни: однією з перших на початку березня вона призупинила нові продажі продуктів і послуг в Росії і надала безкоштовні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року.
Нагадаємо, раніше в компанії Microsoft з'ясували, що Російська Федерація поєднує ракетні удари та атаки хакерів по Україні. Країна-окупант робить це, щоб завдати якнайбільшої шкоди критичній інфраструктурі.
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