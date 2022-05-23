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Microsoft поможет Украине в документировании военных преступлений РФ

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Правительство Украины будет сотрудничать с Microsoft в документировании военных преступлений российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Чиновник отметил, что во время встречи с президентом Microsoft Бредом Смитом в Давосе он договорился об усилении сотрудничества Украины с компанией.

Помимо того, что Microsoft поможет Украине в документировании военных преступлений РФ, также приставка Xbox официально запустится в Украине.

"Наконец-то у нас появятся украинские аккаунты, а у консолей - украинский язык”, - отметил Федоров.

Также команда Microsoft планирует помочь цифровой индустрии Украины во время восстановления.

Министр напомнил, что Украина сотрудничает с Microsoft уже давно, и компания активно поддерживает Украину во время войны: одной из первых в начале марта она приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России и предоставила бесплатные облачные сервисы для Украины до конца 2022 года.

Напомним, ранее в компании Microsoft выяснили, что Российская Федерация сочетает ракетные удары и хакерские атаки по Украине. Страна-оккупант делает это, чтобы нанести как можно больше вреда критической инфраструктуре.

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