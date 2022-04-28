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Росія "підсилює" ракетні удари по Україні кібератаками, - Microsoft

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Четвер 28 квітня 2022 16:20
Росія "підсилює" ракетні удари по Україні кібератаками, - Microsoft Фото: Росія "підсилює" ракетні удари по Україні кібератаками (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

В компанії Microsoft з'ясували, що Російська Федерація поєднує ракетні удари та хакерські атаки по Україні. Країна-окупант робить це, аби завдати якомога більше шкоди критичній інфраструктурі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Microsoft.

Як приклад експерти пригадали:

  • хакерську атаку на телецентр у Києві 1 березня. Вже наступного дня російська ракета влучила у телевежу;
  • також 4 березня хакерське угруповання Strontium зламало мережу державних організацій у Вінниці, а вже за два дні Росія запустили вісім ракет по аеропорту міста;
  • 11 березня хакери намагалися зламати систему одного з урядових установ у Дніпрі й того ж дня були запущені ракети по будинках державних органів;
  • 13 березня було зламано базу організації з ядерної безпеки після того, як Росія почала захоплювати атомні електростанції в Україні.

"З огляду на те, що російські кіберагенти повторюють і посилюють військові дії, ми вважаємо, що кібератаки наростатимуть у майбутньому", - пишуть експерти.

Згідно з оцінками Microsoft, Росія вже здійснила більше 237 хакерських операцій, серед яких 40 були руйнівними для сотні систем:

  • 32% були спрямовані на державні органи національного, регіонального чи міського рівня;
  • 40 % - на об'єкти критичної інфраструктури.

Нарощувати інтенсивність кібератак Росія почала ще на початку 2022 року, а вже з моменту повномасштабного вторгнення, країна-окупнат використовує хакерів для стратегічних та тактичних цілей російських військ.

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