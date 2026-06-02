Ответ для MacBook Pro: Microsoft готовит мощный ноутбук на флагманском чипе Nvidia

Microsoft анонсировала выход своего нового флагманского ноутбука Surface Laptop Ultra. Устройство будет работать на базе новейшего Arm-процессора RTX Spark от Nvidia и будет нацелено на разработчиков, создателей контента и специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Microsoft Windows Blogs .

Лэптоп расположится на вершине модельного ряда Microsoft, выше линейки Surface на чипах Qualcomm Snapdragon. Известные бренды, среди которых Dell, Asus, Lenovo, HP, MSI, Acer и Gigabyte, также проектируют свои компьютеры вокруг архитектуры RTX Spark, однако модель от Microsoft станет главным флагманом этой серии.

Характеристики

Чип Nvidia RTX Spark предлагает архитектуру, которая ранее была недоступна для Windows-ноутбуков:

Процессорные ядра: до 20 ядер Arm (10 высокопроизводительных больших ядер и 10 энергоэффективных средних).

Графические ядра: до 6144 ядер на базе архитектуры Blackwell. По вычислительной мощности это приближает ноутбук к настольной видеокарте GeForce RTX 5070, однако в пределах энергопотребления всего 80 Вт.

Объем памяти: до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5x.

Ключевое преимущество - встроенная графика чипа RTX Spark имеет прямой доступ почти ко всему массиву системной памяти.

Surface Laptop Ultra (скриншот: Microsoft)

Дизайн, экран и интерфейсы

В прошлом самые мощные устройства Surface имели необычную конструкцию. Модель Surface Book оснащалась полностью отсоединяемым экраном, а Surface Laptop Studio имела массивный корпус с выдвижным дисплеем. Эти решения ограничивали популярность устройств среди массового покупателя.

Surface Laptop Ultra создан по проверенной формуле классического прочного ноутбука:

Он получит 15-дюймовый дисплей PixelSense с пиковой яркостью до 2000 нит.

На корпусе оставили большой набор портов: USB-A, USB-C, HDMI, слот для карт памяти SD и разъем для наушников.

Также ноутбук оснащают самым большим за всю историю линейки тактильным трекпадом.

Трекпад Surface Laptop Ultra (скриншот: Microsoft)

Решение проблем с играми на Arm

Игры долгое время оставались слабым местом для устройств на базе Windows Arm. Однако Microsoft и Nvidia официально заявили, что сейчас активно сотрудничают с разработчиками популярных онлайн-игр.

Цель этой работы - адаптировать софт для защиты от читов (античиты на уровне ядра системы), чтобы популярные тайтлы запускались на новых Arm-процессорах без проблем.

По словам разработчиков, благодаря усовершенствованной системе эмуляции Microsoft Prism и выходу многих нативных приложений работа на Arm-версии Windows теперь почти не отличается от работы на обычных ПК.

Точную стоимость и варианты комплектации Microsoft объявит позже. Официальный релиз Surface Laptop Ultra запланирован на конец 2026 года.