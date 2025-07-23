Microsoft готовит масштабное обновление Windows 11: какие функции появятся в ближайшее время

Компания Microsoft начала поэтапный запуск ряда новых функций искусственного интеллекта для Windows 11, включая инструмент Copilot Vision, который может сканировать все, что отображается на экране. Некоторые возможности уже стали доступны, в то время как остальные появятся в течение следующего месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Новая функция Copilot Vision теперь доступна в приложении Copilot. С помощью ИИ она анализирует содержимое экрана и позволяет задавать голосовые вопросы по тому, что отображается в открытых приложениях и браузерах.
Также с еt помощью можно, к примеру, узнать, как улучшить освещение на фотографии или как выполнить конкретную задачу на компьютере. Microsoft тестировала упрощенную версию этой функции еще в прошлом году.
Для владельцев устройств на базе процессоров Snapdragon с поддержкой Copilot Plus открылся доступ к ИИ-агенту в приложении "Настройки". Он позволяет искать параметры при помощи естественного языка - например, достаточно сказать: "Включи тихий режим" или "Подключи Bluetooth-устройство". Если ИИ может выполнить запрос, он предложит сделать это автоматически.
Также расширены возможности инструмента Click to Do, который активируется при удерживании клавиши Windows и клике левой кнопкой мыши по приложению, тексту или сайту. Теперь с его помощью можно:
На Copilot Plus ПК появятся и другие AI-инструменты, включая:
Некоторые обновления не связаны с ИИ и распространяются на все компьютеры с Windows 11. Среди них:
Все эти обновления будут распространяться в течение ближайших недель и уже начали появляться в предварительной версии Windows, а также доступны через Microsoft Store.
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