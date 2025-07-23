Microsoft готовит масштабное обновление Windows 11: какие функции появятся в ближайшее время

Что получат все пользователи Windows 11

Новая функция Copilot Vision теперь доступна в приложении Copilot. С помощью ИИ она анализирует содержимое экрана и позволяет задавать голосовые вопросы по тому, что отображается в открытых приложениях и браузерах.

Также с еt помощью можно, к примеру, узнать, как улучшить освещение на фотографии или как выполнить конкретную задачу на компьютере. Microsoft тестировала упрощенную версию этой функции еще в прошлом году.

Copilot Vision может сканировать все приложения и веб-страницы, открытые на вашем экране (фото: Microsoft)

Эксклюзив для Copilot Plus PC

Для владельцев устройств на базе процессоров Snapdragon с поддержкой Copilot Plus открылся доступ к ИИ-агенту в приложении "Настройки". Он позволяет искать параметры при помощи естественного языка - например, достаточно сказать: "Включи тихий режим" или "Подключи Bluetooth-устройство". Если ИИ может выполнить запрос, он предложит сделать это автоматически.

Также расширены возможности инструмента Click to Do, который активируется при удерживании клавиши Windows и клике левой кнопкой мыши по приложению, тексту или сайту. Теперь с его помощью можно:

тренировать навыки чтения и произношения через Reading Coach

создавать черновики документов в Microsoft Word

быстро запланировать встречу в Teams.

Click to Do позволяет быстро выполнять действия, например, подводить итоги текста (фото: Microsoft)

ИИ теперь и в Paint, и в "Фотографиях"

На Copilot Plus ПК появятся и другие AI-инструменты, включая:

генератор стикеров на базе нейросетей в Paint

инструмент выделения объектов для редактирования отдельных частей изображения

новую функцию улучшения освещения в Photos

инструмент "идеальный скриншот" в Snipping Tool, который позволяет точно захватывать необходимую часть экрана с помощью ИИ.

Пользователи Copilot Plus найдут в панели функий Paint новый ИИ-инструмент выделения объектов (фото: Microsoft)

Дополнительные функции для всех

Некоторые обновления не связаны с ИИ и распространяются на все компьютеры с Windows 11. Среди них:

палитра цветов в Snipping Tool

новый механизм автоматического устранения сбоев, из-за которых устройство может неожиданно перезагружаться.

Все эти обновления будут распространяться в течение ближайших недель и уже начали появляться в предварительной версии Windows, а также доступны через Microsoft Store.