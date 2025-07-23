Microsoft готує масштабне оновлення Windows 11: які функції з'являться найближчим часом

Компанія Microsoft почала поетапний запуск низки нових функцій штучного інтелекту для Windows 11, включно з інструментом Copilot Vision, який може сканувати все, що відображається на екрані. Деякі можливості вже стали доступні, в той час як інші з'являться протягом наступного місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Нова функція Copilot Vision тепер доступна в додатку Copilot. За допомогою ШІ вона аналізує вміст екрана і дає змогу ставити голосові запитання щодо того, що відображається у відкритих додатках і браузерах.
Також з її допомогою можна, наприклад, дізнатися, як поліпшити освітлення на фотографії або як виконати конкретне завдання на комп'ютері. Microsoft тестувала спрощену версію цієї функції ще минулого року.
Для власників пристроїв на базі процесорів Snapdragon з підтримкою Copilot Plus відкрився доступ до ШІ-агента в застосунку "Налаштування". Він дає змогу шукати параметри за допомогою природної мови - наприклад, досить сказати: "Увімкни тихий режим" або "Підключи Bluetooth-пристрій". Якщо ШІ може виконати запит, він запропонує зробити це автоматично.
Також розширено можливості інструменту Click to Do, який активується під час утримування клавіші Windows і кліка лівою кнопкою миші на застосунку, тексті або сайті. Тепер з його допомогою можна:
На Copilot Plus ПК з'являться й інші АІ-інструменти, включно з:
Деякі оновлення не пов'язані з ШІ і поширюються на всі комп'ютери з Windows 11. Серед них:
Усі ці оновлення поширюватимуться протягом найближчих тижнів і вже почали з'являтися в попередній версії Windows, а також доступні через Microsoft Store.
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