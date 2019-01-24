Microsoft консультуватиме МОН щодо цифровізації шкіл

Фото: зустріч у Лондоні (facebook.com.UAMON)

Гриневич зазначила, що в Україні збільшується доступ шкіл до сучасних технологій

У бюджеті 2019 року на цифровізацію шкіл в Україні виділено 1 млрд грн і для якісного використання цього ресурсу буде створено концепцію, яка пояснює архітектуру цієї системи та логіку її розбудови. Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час зустрічі з представниками компанії Microsoft у Лондоні в межах Світового освітнього форуму, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки.

Гриневич зазначила, що в Україні збільшується доступ шкіл до сучасних технологій.

"Це передбачає розширення доступу до якісного Інтернету наших шкіл, а також закупівлю обладнання, на якому зможуть працювати діти та вчителі. На 2019 рік в нас є близько 1 млрд грн на зазначені цілі, але ми прагнемо використати ці гроші максимально логічно, оптимально, з найбільшою користю для наших дітей. Тому нам потрібні технічна експертиза, яка допоможе спроектувати систему найбільш правильно. З огляду на нашу попередню співпрацю, ми хотіли звернутися до вас з проханням стати одними з партнерів, надати нам цю технічну допомогу", -зазначила Гриневич.

Спеціаліст Microsoft з використання девайсів для Центральної та Східної Європи Тео Мілев зауважив, що правильно виписати архітектуру функціонування цієї системи надзвичайно важливо.

"Від цього залежать ваші витрати на використання Інтернету, на закупівлю освітнього контенту тощо. Підхід, що передбачає підготовку такої концепції, дозволить створити дійсно працюючу систему", - зазначив він.

Він додав, що компанія може виступити одним із партнерів, що надасть таку технічну консультацію.

Нагадаємо, в Україні, в січні 2019 року, стартує пілотний проект сертифікації вчителів, в якому зможуть взяти участь педагоги початкових класів.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Без оцінок і червоних чорнил: як в Україні реалізується реформа початкової школи" писало, що Кабінет міністрів затвердив наприкінці лютого новий Державний стандарт початкової освіти, який кардинально змінює систему початкової школи.