Міносвіти запускає сертифікацію вчителів початкової школи

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Вчителі, що пройшли сертифікацію, отримають 20% надбавки до зарплати

В Україні, в січні 2019 року, стартує пілотний проект сертифікації вчителів, в якому зможуть взяти участь педагоги початкових класів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти України.

Як повідомляється, проект розрахований на тисячу учасників.

Мета сертифікації - виявлення та стимулювання педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності, які володіють сучасними освітніми технологіями і сприяють їх поширенню.

Єдина обов'язкова вимога до кандидатів на участь - стаж роботи не менше 2 років. Реєстрація на сертифікацію почнеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти 15 січня і завершиться 1 лютого 2019 року.

Безпосередньо сертифікація складається з трьох етапів - перевірка Державною службою якості освіти практичної діяльності викладача (перевірка буде проводитися комісією незалежних експертів з середини лютого до кінця 2018-2019 навчального року та з вересня по жовтень 2019 року), зовнішнє незалежне тестування, яке буде проведено в період весняних канікул, і оцінка електронного портфоліо, в яку повинні бути включені анкета самооцінювання, опис власного навчального заняття (програма, навчальний предмет, тема, мета, методичне забезпечення, відеофрагмент уроку) і, за бажанням педагога, додаткові матеріали Портфоліо має бути завантажено на файлообмінник до 1 липня 2019 року.

Оцінювати підсумки сертифікації буде спеціально створена експертна комісія, до якої увійдуть представники Українського центру оцінювання якості освіти, Державної служби якості освіти, Міністерства освіти та громадськості.

Непроходження сертифікації не спричинить за собою ніяких наслідків.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Без оцінок і червоних чорнил: як в Україні реалізується реформа початкової школи" писало, що Кабінет міністрів затвердив наприкінці лютого новий Державний стандарт початкової освіти, який кардинально змінює систему початкової школи.

Для повноцінного впровадження нової системи початкової школи Міністерство освіти і науки також зайнялося перепідготовкою вчителів. За даними відомства, зараз підготовку до нової навчальної програми проходять 22 тис. педагогів. У той же час, з 1 вересня 2017 року в 100 українських школах запущений пілотний проект, в рамках якого першокласники навчаються за програмою "Нова українська школа". Всього в Міносвіти планують підготувати до роботи з новим стандартом навчання 41 тис. педагогів.