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"Мы находимся в точке очень заниженных ожиданий". Кулеба заинтриговал прогнозом для Украины

Украина, Суббота 08 июня 2024 11:50
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"Мы находимся в точке очень заниженных ожиданий". Кулеба заинтриговал прогнозом для Украины Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, считает, что в ближайшее время результаты Украины положительно удивят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу"

"Мы находимся в точке очень заниженных ожиданий. Но как бы парадоксально это ни звучало, я думаю, что результаты Украины положительно удивят и украинцев, и людей за рубежом", - сказал он.

При этом Кулеба не стал торопиться с прогнозом на осень и посоветовал подождать.

"Подождите, давайте лето переживем", - добавил Кулеба.

Недавние заявления Кулебы

Буквально недавно глава МИД заявил, что Китай не спешит с позицией по войне в Украине, поскольку для него важно, чем закончится противостояние. В случае победы Украины действия КНР будут скованы.

Отметим, это заявление прозвучало накануне саммита мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, куда Китай отказался приехать из-за отсутствии на мероприятии российской делегации.

Также Кулеба ответил на заявление Байдена о необязательности членства Украины в НАТО.

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