"Мы находимся в точке очень заниженных ожиданий". Кулеба заинтриговал прогнозом для Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, считает, что в ближайшее время результаты Украины положительно удивят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу"
"Мы находимся в точке очень заниженных ожиданий. Но как бы парадоксально это ни звучало, я думаю, что результаты Украины положительно удивят и украинцев, и людей за рубежом", - сказал он.
При этом Кулеба не стал торопиться с прогнозом на осень и посоветовал подождать.
"Подождите, давайте лето переживем", - добавил Кулеба.
Недавние заявления Кулебы
Буквально недавно глава МИД заявил, что Китай не спешит с позицией по войне в Украине, поскольку для него важно, чем закончится противостояние. В случае победы Украины действия КНР будут скованы.
Отметим, это заявление прозвучало накануне саммита мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, куда Китай отказался приехать из-за отсутствии на мероприятии российской делегации.
Также Кулеба ответил на заявление Байдена о необязательности членства Украины в НАТО.
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