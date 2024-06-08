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"Ми знаходимося у точці дуже занижених очікувань". Кулеба заінтригував прогнозом для України

Україна, Субота 08 червня 2024 11:50
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"Ми знаходимося у точці дуже занижених очікувань". Кулеба заінтригував прогнозом для України Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що найближчим часом результати України позитивно здивують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми знаходимося у точці дуже занижених очікувань. Але хоч як би парадоксально це звучало, я думаю, що натомість результати України позитивно здивують і українців, і людей за кордоном", - сказав він.

При цьому Кулеба не став квапитися з прогнозом на осінь та порадив почекати.

"Почекайте, давайте літо переживемо", - додав Кулеба.

Нещодавні заяви Кулеби

Буквально нещодавно глава МЗС заявив, що Китай не поспішає з позицією щодо війни в Україні, оскільки для нього важливо, чим закінчиться протистояння. У разі перемоги України дії КНР будуть скуті.

Зазначимо, ця заява прозвучала напередодні саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, куди Китай відмовився приїхати через відсутність на заході російської делегації.

Також Кулеба відповів на заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО.

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