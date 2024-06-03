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Позиция Китая зависит от результатов войны в Украине, – Кулеба

Понедельник 03 июня 2024 23:52
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Позиция Китая зависит от результатов войны в Украине, – Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Китай не спешит с позицией по войне в Украине, поскольку для него важно, чем закончится противостояние. В случае победы Украины действия КНР будут скованы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на презентации книги "Война и новые горизонты" в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Что касается Китая, то стратегия Китая очень проста. Китай имеет свои великие исторические дела. Я боюсь, что мы просто в Украине очень плохо понимаем Китай. Я тоже не претендую на стопроцентное понимание. Но Китай никуда не спешит по одной простой причине: для него очень важно, чем закончится эта война. Потому что, если она закончится победой Украины, то действия Китая будут скованы", – сказал министр.

Однако, если Россия продолжит наступать, а Украина отбиваться несмотря на оказанную помощь - это наоборот, развяжет руки Китая.

"Если эта война закончится даже не победой России, но, скажем так, навязыванием ею ее стратегической инициативы, то есть когда годами они будут понемногу наступать, а мы понемногу отбиваться, при всей помощи, которую мы получаем, тогда, наоборот, это развязывает руки Китая", – пояснил министр.

Дмитрий Кулеба отметил, что логика позиции Китая гораздо шире и в конечном итоге она решит судьбу мира. Сейчас КНР смотрит на реальный потенциал действий Запада. В частности, на что способна Украина и ее союзники.

"Китай сейчас – отдельная тема официальных правительственных исследований: это, собственно, на что способна защищаемая страна против гораздо большего соседа – ядерного государства; и, второе, – на что способны партнеры такой страны. Поэтому сейчас, если коротко, они находятся в позиции "мы за мир", "за все хорошо против всего плохого". Но у этой позиции есть гораздо более широкая логика, которая в конечном счете определит судьбу мира, без преувеличения", – подчеркнул министр.

Напомним, представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР никогда не "раздувала огонь и не подпитывала пламя" российско-украинской войны . Наоборот, страна считает, что все усилия, направленные на поддержание мирных мер в российско-украинской войне, должны быть признаны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский отверг "мирные" идеи Китая.

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