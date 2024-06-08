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Это данность. Кулеба ответил на заявление Байдена о необязательности членства Украины в НАТО

Киев, Суббота 08 июня 2024 10:03
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Это данность. Кулеба ответил на заявление Байдена о необязательности членства Украины в НАТО Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Членство Украины в НАТО - это историческая данность. Когда наступит этот момент, процесс должен занять считанные недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью "Укринформу".

Кулеба прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о необязательности членства Украины в НАТО. Глава МИД подчеркнул, что Украина благодарна США и Байдену за поддержку.

"О членстве Украины в НАТО - я убежден, что это историческая данность. Украина будет в Альянсе, потому что в современном мире представить безопасность евроатлантического сообщества без Украины и нашего войска просто невозможно. Нравится это кому-то или нет, такова реальность", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что вступление Украины в НАТО - это вопрос окна возможностей, и украинцы ждут этого исторического момента.

"Когда он придет, вступление Украины в НАТО должно занять считанные недели, а не месяцы или годы", - подчеркнул министр.

Что сказал Байден

Напомним, недавно американский президент Джо Байден заявил, что Россия должна лишиться возможности повторного нападения на Украину и оккупации украинских территорий. По мнению Байдена, это не обязательно предполагает вступление Украины в НАТО.

При этом он также напомнил, что выступал против "НАТОвизации" Украины.

В НАТО объяснили слова Байдена, напоминая, что США поддерживают путь Украины к членству в Альянсе.

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