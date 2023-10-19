"Мы не сдадимся": Шольц призвал сохранить поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров придерживаться линии поддержки Украины, чтобы помочь стабилизировать финансы страны в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы не сдадимся",- заявил Шольц законодателям в Бундестаге за неделю до саммита Европейского Союза, на котором лидеры блока из 27 членов обсудят поддержку Украины.

Он также заявил, что Берлин сосредоточит военную помощь на усилении противовоздушной обороны Киева зимой.

Помощь Украине

Напомним, Европарламета 17 октября поддержал создание Украинского фонда в первом чтении. Депутаты проголосовали за выделение 50 млрд евро на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины в период 2024-2027 годов.

Чтобы получить такое финансирование, Украина должна представить план восстановления, который должен состоять из направлений инвестирования и реформ, включая преобразования, связанные с интеграцией Украины в ЕС.