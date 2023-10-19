ua en ru
Чт, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ми не здамося": Шольц закликав зберегти підтримку України

Берлін, Четвер 19 жовтня 2023 12:27
UA EN RU
"Ми не здамося": Шольц закликав зберегти підтримку України Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів дотримуватись лінії підтримки України, щоб допомогти стабілізувати фінанси країни у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми не здамося", - заявив Шольц законодавцям у Бундестазі за тиждень до саміту Європейського Союзу, на якому лідери блоку із 27 членів обговорять підтримку України.

Він також заявив, що Берлін зосередить військову допомогу на посиленні протиповітряної оборони Києва взимку.

Допомога Україні

Нагадаємо, Європарламет 17 жовтня підтримав створення Українського фонду у першому читанні. Депутати проголосували за виділення 50 млрд євро на відновлення, реконструкцію та модернізацію України у період 2024-2027 років.

Щоб отримати таке фінансування, Україна має надати план відновлення, який має складатися з напрямів інвестування та реформ, включаючи перетворення, пов'язані з інтеграцією України до ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ