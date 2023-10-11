Германия передала Украине Patriot, а Зеленский посетил Румынию: новости за 10 октября

Германия усилит ПВО Украины перед зимой, в пакет помощи войдет Patriot. А президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Румынию.

Война России против Украины: последние новости

ВСУ продвинулись в районах Клещиевки, Андреевки и Вербового

По данным Института изучения войны, украинские войска в ходе наступательных операций добились успехов вблизи Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и в районе Вербового в Запорожской области.

Россияне ночью атаковали юг Украины "Шахедами"

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения "шахедов", последняя группа дронов двигалась в направлении Залива Одесской области.

"Ночью враг в течение трех часов в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили 23 "Шахеда" над Одесской областью. Есть попадание по логистической инфраструктуре", - сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Путин вряд ли решится объявить мобилизацию до выборов в марте, - британская разведка

Как говорится в сводке разведки Британии, президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года и российский диктатор Владимир Путин будет почти наверняка снова баллотироваться на них.

"В преддверии выборов Кремль будет почти наверняка стремиться свести к минимуму непопулярные политические шаги. Поэтому крайне маловероятно, что какая-то дальнейшая волна мобилизации будет реализована до президентских выборов в марте 2024 года", - отмечают в разведке Британии.

Зеленский прибыл с визитом в Румынию

Как сообщил президент Владимир Зеленский, он начал официальный рабочий визит в Бухарест. Он встретится с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, стороны имеют большой спектр тем для переговоров.

"Будем говорить сегодня о дальнейшем взаимодействии, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами. Этот визит принесет пользу обоим нашим народам", - написал Зеленский.

Румыния поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года

Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что будет лично выступать за решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС на Европейском Совете в декабре.

"В то же время я подчеркнул важность внедрения всеобъемлющих реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз, для обеспечения устойчивости государства и украинского общества", - добавил он.

В Украину из Германии в ближайшие дни прибудут 10 танков Leopard 1

По данным Минобороны Германии, украинские военные получат еще 10 основных боевых танков Leopard1 A5, 15 защищенных транспортных машин и около 20 защищенных медицинских автомобилей.

Также Германия усилит ПВО Украины перед зимой, в пакет помощи войдет Patriot.

РФ в оккупации хочет организовать производство дронов, к работе будут привлекать детей

"Россияне анонсировали сборник боевых дронов на оккупированной территории - прячутся за спинами гражданских и привлекают к этому детей", - заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, на оккупированной части Запорожской области россияне организуют производство боевых дронов. Они устроили мини-производство на базе "батальона Судоплатова", где служат наемники из России.

СБУ и НАБУ пришли к мэру Мукачево: детали обысков

По данным источников РБК-Украина, утром 10 октября проходили обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги, главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний.

Польша решила забрать у российского "Газпрома" долю газопровода "Ямал-Европа"

По словам главы польского нефтяного концерна Orlen Даниэля Обайтека, его компания, вероятно, возьмет под контроль часть газопровода "Ямал-Европа".

Пока решение остается за Министерством развития и технологий Польши.

Ситуация в Израиле

В Белом доме назвали Иран "соучастником" нападения ХАМАС на Израиль

Спикер Белого дома ДжонКирби заявил, что Иран долгое время поддерживает ХАМАС и предоставляет им и другим террористическим группировкам в регионе ресурсы.

"Поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником. Однако если говорить о доказательствах его прямой причастности к нынешним атакам, то таких нет", - сказал Кирби.

В Израиле собираются призвать до 360 тысяч резервистов из-за нападения ХАМАС

Отметим, что Израиль уже призвал 300 000 резервистов. Также добавим, что ЦАХАЛ обеспечивает доставку в Израиль военных резерва, находящихся за границей.

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных чиновников ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля путём воздушного удара ликвидировала так называемого "министра экономики" ХАМАС Джавада Абу Шамалу и еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Закария Абу Маамара в Секторе Газы.

Байден пригрозил тем, кто хочет вмешаться в войну Израиля с ХАМАС

"Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, которая думает поучаствовать в этой ситуации, я хочу вам сказать: не делайте этого", - подчеркнул глава американского государства.