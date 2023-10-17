Европарламент одобрил создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро

Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании в Страсбурге сегодня, 17 октября, поддержали предложения комиссий относительно создания Украинского фонда в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Европарламента .

Евродепутаты проголосовали за усовершенствованное предложение о выделении 50 миллиардов евро на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины в период 2024-2027 годов.

"За" такую инициативу отдали голос 512 депутатов ЕП, 45 выступили "против" и еще 63 "воздержались".

"Депутаты Европарламента призывают усилить демократическую подотчетность в рамках механизма и призывают Украину сохранить многопартийный характер своего демократического государственного устройства и согласовать требования членства в ЕС", - говорится в релизе.

Чем вызвана необходимость срочно утвердить механизм для пересмотра долгосрочного бюджета ЕС?

Механизм для Украины является частью текущего пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза, который необходимо скорректировать.

Евродепутаты настаивают на его скорейшем утверждении для Украины в рамках пересмотра бюджета, поскольку ни одной помощи стране после конца 2023 года не предусмотрено.

Также Европарламент призывает поддержать пакет, который будет интегрирован в годовой бюджет на 2024 год. Переговоры о нем будут согласованы в ноябре.

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