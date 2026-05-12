"Мы не закрываемся": в Центре кардиологии объяснили, что на самом деле изменится в медучреждении

Государственное учреждение "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины" продолжает свою работу в обычном режиме. Сообщения о якобы "закрытии" заведения являются недостоверными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Центра в Facebook.
Главное:
Администрация Центра объяснила, что в последнее время в сети распространяется недостоверная информация о якобы "закрытии" Центра по решению Министерства здравоохранения. Центр официально заявляет: эта информация является ложной.
"Наш Центр проходит юридический процесс, который называется "реорганизация". Это чисто административный этап, направленный на консолидацию ресурсов для улучшения помощи детям. Он никоим образом не повлияет ни на количество, ни на качество оказания кардиологической помощи", - заявили в Центре.
В частности, часть детской кардиохирургической службы юридически интегрируют в структуру НДСБ "Охматдет". Такое объединение позволит создать мощный хаб, где ребенок сможет получить полный цикл лечения в одном месте по мировым стандартам.
Несмотря на юридические изменения, формат оказания помощи остается неизменным:
Пациентов и медицинское сообщество призывают не доверять сомнительным источникам и пользоваться только официальной информацией на ресурсах Минздрава и самого Центра.
