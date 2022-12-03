Кремль сейчас не готов к мирным переговорам, - Нуланд

"Президент Байден сказал, что если бы Путин был серьезным, то он, очевидно, поговорил бы с ним. И тогда Кремль сразу дал понять, насколько они несерьезны, заявив, что предварительным условием будет то, что мы все признаем аннексию территорий, когда 143 страны на этой планете сказали "нет" путинской аннексии", - сказала Нуланд.

По ее словам, дипломатия, очевидно, является конечной целью каждого, но должен быть партнер, также стремящийся к этому.

"Путин не искренний и не готов к этому", - подчеркнула замгоссекретаря США.

Она добавила, что хотя в начале войны могло быть некоторое замешательство в мире, поведение России изо дня в день, неделю за неделей убеждает все больше и больше людей и стран по всему миру в том, что здесь происходит на самом деле.

"У нас не было бы 143 страны, которые сказали "нет" аннексии украинских территорий, если бы сам Путин не был таким жестоким. При этом их государственный дезинформационный аппарат сильный, очень хорошо финансируется. Они используют все, в том числе и Православную Церковь, как вы знаете, и как вы видите здесь", - сказала Нуланд.

Также по словам замгоссекретаря США, во время двух ее поездок в Африку в последнее время она увидела, что африканские страны уже лучше понимают, что причиной продовольственного кризиса является вторжение РФ в Украину.