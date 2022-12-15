Залужный о тактике россиян: пытаются взять паузу и не дать нам перегруппироваться

На данный момент российская армия пытается всеми силами поставит войну в Украине "на паузу". Чтобы добиться этого, оккупанты обстреливают мирное население и растянули линию фронта, чтобы изнурить ВСУ, но эти способы не решают их главной стратегической проблемы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist.

"Они хотели взять Киев. В военном отношении это было правильное решение — самый простой способ достичь своей цели. Я бы сделал то же самое. Я хорошо знаю Герасимова (главу Вооруженных сил России, - ред..) (не лично, конечно). Для него не было выхода. Он сосредоточился на Донбассе, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы. На сегодняшний день ситуация на Донбассе непростая. Но стратегически это безвыходная ситуация для российской армии", - сказал он.

По мнению Залужного, сейчас Россия, скорее всего, ищет способы прекратить боевые действия и получить паузу любыми способами: обстреливая мирных жителей, оставляя жен и детей замерзать насмерть.

"Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они могли продолжать достигать своих целей",- считает он.

При этом, по его словам, оккупанты параллельно работают над другой задачей - делают все возможное, чтобы не дать ВСУ перегруппироваться и нанести удар самим себе.

"Вот почему вы видите бои вдоль 1500-километровой линии фронта. Где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно, но они сковывают наши войска, чтобы не дать перегруппироваться. То, что они сейчас упорно борются, это, конечно, очень плохо. Но это не решение стратегической проблемы. Это просто изматывает вооруженные силы Украины", - добавил он.