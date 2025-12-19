"Мы не ответственны за гибель людей". Путин отрицает, что начал войну в Украине

"Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после госпереворота в Украине в 2014 году", - заявил глава Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос NBC News. Журналист напомнил, что Трамп продвигает мирный план, а Украина, по его словам, готова к серьезным компромиссам, однако Россия продолжает говорить о войне.

В этом контексте журналист прямо спросил Путина, будет ли он считать себя ответственным за гибель украинцев и россиян в 2026 году, если РФ отвергнет мирную инициативу президента США.

По наработанной версии Путина, которая уже стала устоявшимся нарративом Кремля, "конфликт был спровоцирован" так называемым "украинским режимом" после "государственного переворота 2014 года" (так он называет Революцию достоинства) и начала боевых действий на Донбассе.

Путин утверждает, что Россия "долго воздерживалась" от признания самопровозглашенных "республик" на Донбассе и "пыталась решить конфликт мирным путем". Однако, по его словам, договоренности, заключенные в ходе "минских переговоров", якобы были нарушены Киевом и поддерживающими его странами Запада.

В своем заявлении Путин также похвалил мирные предложения президента США Дональда Трампа, утверждая, что РФ якобы "готова вести переговоры и завершить конфликт мирным путем".

Диктатор утверждает, что во время встречи с Трампом на Аляске (в городе Анкоридж) 15 августа 2025 года Россия "практически согласились с предложениями президента США".

"Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем неправильно и не имеет под собой никаких оснований. На предыдущих встречах в Москве нам были сделаны предложения и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны", - сказал Путин.

Глава Кремля в очередной раз заявил, что Москва якобы "готова к переговорам и к завершению конфликта мирными средствами".

В то же время он подчеркнул, что "мяч на стороне Запада", обвиняя именно Запад и украинскую власть в так называемом блокировании и реализации мирного процесса.