Что сказал Барро об ударах по судам РФ

Глава французской дипломатии прокомментировал атаки на два российских судна у берегов Ливии и грузовое судно РФ в Балтийском море.

Он напомнил, что Россия продолжает обстреливать Украину дронами и ракетами, в частности наносит удары по гражданским.

"Украинцы защищаются. Их обстреливают российскими дронами и ракетами, в том числе средь бела дня, в том числе гражданских. Поставим себя на их место. Что бы мы делали, если бы каждую ночь и каждый день подвергались обстрелам со стороны захватчика? Мы бы защищались", - заявил Барро.

Путин пытается ослабить единство Европы

Министр также обвинил российского диктатора Владимира Путина в постоянном давлении на европейские страны ради подрыва их единства.

Барро призвал не повторять российскую пропаганду о якобы отсутствии Европы в переговорах о завершении войны. По его словам, европейцы участвуют в этих обсуждениях, в том числе и с россиянами.

При этом он подчеркнул, что Москва должна отказаться от своих имперских амбиций.

"Для этого Владимир Путин должен отказаться от своего колониального и империалистического бреда, потому что мы этого никогда не примем", - сказал глава МИД Франции.