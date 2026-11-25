Во Франции поддержали право Украины на самооборону после атак на российские суда у Ливии и в Балтийском море. Париж подчеркнул, что украинцы защищаются от постоянных российских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро в эфире TF1, которое приводит BFMTV.
Глава французской дипломатии прокомментировал атаки на два российских судна у берегов Ливии и грузовое судно РФ в Балтийском море.
Он напомнил, что Россия продолжает обстреливать Украину дронами и ракетами, в частности наносит удары по гражданским.
"Украинцы защищаются. Их обстреливают российскими дронами и ракетами, в том числе средь бела дня, в том числе гражданских. Поставим себя на их место. Что бы мы делали, если бы каждую ночь и каждый день подвергались обстрелам со стороны захватчика? Мы бы защищались", - заявил Барро.
Министр также обвинил российского диктатора Владимира Путина в постоянном давлении на европейские страны ради подрыва их единства.
Барро призвал не повторять российскую пропаганду о якобы отсутствии Европы в переговорах о завершении войны. По его словам, европейцы участвуют в этих обсуждениях, в том числе и с россиянами.
При этом он подчеркнул, что Москва должна отказаться от своих имперских амбиций.
"Для этого Владимир Путин должен отказаться от своего колониального и империалистического бреда, потому что мы этого никогда не примем", - сказал глава МИД Франции.
Напомним, 22 ноября у ливийского порта Бенгази украинские морские дроны атаковали российские суда. Президент Украины Владимир Зеленский и СБУ подтвердили уничтожение корвета "Меркурий". Также был поражен сухогруз MV ANGARA, который использовали для перевозки военных грузов.
После этого Ливия осудила операцию и потребовала объяснений от Киева. В ответ спикер МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул право Украины на самооборону, закрепленное статьей 51 Устава ООН. Он отметил, что международное право не ограничивает ответ на агрессию только территорией государства, на которое напали.