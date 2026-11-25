Що сказав Барро про удари по суднах РФ

Глава французької дипломатії прокоментував атаки на два російські судна біля берегів Лівії та вантажне судно РФ у Балтійському морі.

Він нагадав, що Росія продовжує обстрілювати Україну дронами та ракетами, зокрема завдає ударів по цивільних.

"Українці захищаються. Їх обстрілюють російськими дронами та ракетами, зокрема серед білого дня, зокрема цивільних. Поставмо себе на їхнє місце. Що б ми робили, якби щоночі й щодня зазнавали обстрілів із боку загарбника? Ми б захищалися", - заявив Барро.

Путін намагається послабити єдність Європи

Міністр також звинуватив російського диктатора Володимира Путіна в постійному тиску на європейські країни задля підриву їхньої єдності.

Барро закликав не повторювати російську пропаганду про нібито відсутність Європи в переговорах щодо завершення війни. За його словами, європейці беруть участь у цих обговореннях, зокрема й із росіянами.

Водночас він наголосив, що Москва має відмовитися від своїх імперських амбіцій.

"Для цього Володимир Путін має відмовитися від свого колоніального та імперіалістичного марення, тому що ми цього ніколи не приймемо", - сказав глава МЗС Франції.