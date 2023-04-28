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Болгария сталкивается с беспрецедентными гибридными атаками РФ, - МИД

Новина українською →
Болгария, Пятница 28 апреля 2023 01:28
Болгария сталкивается с беспрецедентными гибридными атаками РФ, - МИД Фото: министр иностранных дел Болгарии Николай Милков (twitter/MFA Bulgaria)
Автор: Максим Шушко

На фоне военной агрессии Кремля против Украины Болгария постоянно сталкивается с беспрецедентными гибридными атаками России.

Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Николай Милков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

Выступая на конференции "Ответ на вызовы в условиях фрагментации архитектуры безопасности: Противодействие российской гибридной деятельности" говорилось, что Россия использует полный арсенал гибридной тактики, поставки энергии и основных продуктов питания, беспрецедентное усиление пропаганды, направленной на внутриполитическую дестабилизацию и провокацию недовольства , чтобы снизить уровень поддержки Украины.

"Параллельно с агрессивными военными действиями России мы сталкиваемся с беспрецедентным ростом различных гибридных атак, направленных на подрыв стабильности Болгарии и, таким образом, наших демократических ценностей и процессов", – отметил Милков.

Он добавил, что происходящая в непосредственной близости к границам Болгарии агрессия России является грубым нарушением международного правопорядка и нанесла серьезный удар по существующей архитектуре международной безопасности, что привело к значительным последствиям для общественной и политической жизни.

Напомним, правительство Болгарии вводит занятия по военной подготовке для учащихся 9-10-х классов. Школьники получат теоретические сведения о защите отечества и задачах армии.

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