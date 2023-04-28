Болгарія стикається з безпрецедентними гібридними атаками РФ, - МЗС

На тлі військової агресії Кремля проти України Болгарія постійно зіштовхується з безпрецедентними гібридними атаками з боку Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Болгарії Ніколай Мілков, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Novinite .

Під час виступу на конференції "Відповідь на виклики в умовах фрагментації архітектури безпеки: Протидія російській гібридній діяльності" йшлося, що Росія використовує повний арсенал гібридної тактики, поставки енергії та основних продуктів харчування, безпрецедентне посилення пропаганди, спрямованої на внутрішньополітичну дестабілізацію і провокацію невдоволення для того, щоб зменшити рівень підтримки України.

"Паралельно з агресивними військовими діями Росії ми стикаємося з безпрецедентним зростанням різних гібридних атак, спрямованих на підрив стабільності Болгарії і, таким чином, наших демократичних цінностей і процесів", - зазначив Мілков.

Він додав, що агресія Росії, яка відбувається в безпосередній близькості до кордонів Болгарії, є грубим порушенням міжнародного правопорядку і завдала серйозного удару по існуючій архітектурі міжнародної безпеки, що призвело до значних наслідків для суспільного і політичного життя.