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Болгарія стикається з безпрецедентними гібридними атаками РФ, - МЗС

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Болгарія, П'ятниця 28 квітня 2023 01:28
Болгарія стикається з безпрецедентними гібридними атаками РФ, - МЗС Фото: міністр закордонних справ Болгарії Ніколай Мілков (twitter/MFA Bulgaria)
Автор: Максим Шушко

На тлі військової агресії Кремля проти України Болгарія постійно зіштовхується з безпрецедентними гібридними атаками з боку Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Болгарії Ніколай Мілков, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Novinite.

Під час виступу на конференції "Відповідь на виклики в умовах фрагментації архітектури безпеки: Протидія російській гібридній діяльності" йшлося, що Росія використовує повний арсенал гібридної тактики, поставки енергії та основних продуктів харчування, безпрецедентне посилення пропаганди, спрямованої на внутрішньополітичну дестабілізацію і провокацію невдоволення для того, щоб зменшити рівень підтримки України.

"Паралельно з агресивними військовими діями Росії ми стикаємося з безпрецедентним зростанням різних гібридних атак, спрямованих на підрив стабільності Болгарії і, таким чином, наших демократичних цінностей і процесів", - зазначив Мілков.

Він додав, що агресія Росії, яка відбувається в безпосередній близькості до кордонів Болгарії, є грубим порушенням міжнародного правопорядку і завдала серйозного удару по існуючій архітектурі міжнародної безпеки, що призвело до значних наслідків для суспільного і політичного життя.

Нагадаємо, уряд Болгарії запроваджує заняття з військової підготовки для учнів 9-10-х класів. Школярі отримають теоретичні відомості про захист вітчизни та завдання армії.

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