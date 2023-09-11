Мы разработали механизм возвращения вывезенных Россией украинских детей, - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время Ялтинской европейской стратегии рассказал о механизме возвращения депортированных украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена в Telegram.
С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.
Лубинец отметил, что на сегодняшний день разработан механизм возвращения детей, который содержит несколько ключевых этапов:
- Разработка механизма получения списков детей.
- Верификация и обновление данных.
- Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств.
- Психологическая реабилитация детей по возвращении.
- Создание специального центра реабилитации.
- Открытие гуманитарных коридоров.
"Все эти шаги предпринимаются с целью обеспечения безопасного возвращения украинских детей", - добавил омбудсмен.
Похищение Россией украинских детей
В деле о депортации украинских детей Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львова-Белова.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины есть подтверждение, что в Российской Федерации усыновили уже 386 украинских детей.
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