Мы разработали механизм возвращения вывезенных Россией украинских детей, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время Ялтинской европейской стратегии рассказал о механизме возвращения депортированных украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена в Telegram .

С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Лубинец отметил, что на сегодняшний день разработан механизм возвращения детей, который содержит несколько ключевых этапов:

Разработка механизма получения списков детей.

Верификация и обновление данных.

Документирование фактов преступлений и выявление новых обстоятельств.

Психологическая реабилитация детей по возвращении.

Создание специального центра реабилитации.

Открытие гуманитарных коридоров.

"Все эти шаги предпринимаются с целью обеспечения безопасного возвращения украинских детей", - добавил омбудсмен.

Похищение Россией украинских детей

В деле о депортации украинских детей Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львова-Белова.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины есть подтверждение, что в Российской Федерации усыновили уже 386 украинских детей.