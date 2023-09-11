Ми розробили механізм повернення вивезених Росією українських дітей, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії розповів про механізм повернення депортованих українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена в Telegram.
З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.
Лубінець зазначив, що на сьогодні розроблено механізм повернення дітей, який містить декілька ключових етапів:
- Розробка механізму отримання списків дітей.
- Верифікація та оновлення даних.
- Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.
- Психологічна реабілітація дітей після повернення.
- Створення спеціального центру для реабілітації.
- Відкриття гуманітарних коридорів.
"Всі ці кроки здійснюються з метою забезпечення безпечного повернення українських дітей", - додав омбудсмен.
Викрадення Росією український дітей
У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що в України є підтвердженя, що в Російській Федерації всиновили вже 386 українських дітей.
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