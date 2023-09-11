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Ми розробили механізм повернення вивезених Росією українських дітей, - Лубінець

Україна, Понеділок 11 вересня 2023 00:43
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Ми розробили механізм повернення вивезених Росією українських дітей, - Лубінець Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії розповів про механізм повернення депортованих українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена в Telegram.

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Лубінець зазначив, що на сьогодні розроблено механізм повернення дітей, який містить декілька ключових етапів:

  • Розробка механізму отримання списків дітей.
  • Верифікація та оновлення даних.
  • Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.
  • Психологічна реабілітація дітей після повернення.
  • Створення спеціального центру для реабілітації.
  • Відкриття гуманітарних коридорів.

"Всі ці кроки здійснюються з метою забезпечення безпечного повернення українських дітей", - додав омбудсмен.

Викрадення Росією український дітей

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що в України є підтвердженя, що в Російській Федерації всиновили вже 386 українських дітей.

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Дмитро Лубінець діти
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