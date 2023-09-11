Ми розробили механізм повернення вивезених Росією українських дітей, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії розповів про механізм повернення депортованих українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена в Telegram .

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Лубінець зазначив, що на сьогодні розроблено механізм повернення дітей, який містить декілька ключових етапів:

Розробка механізму отримання списків дітей.

Верифікація та оновлення даних.

Документування фактів злочинів та виявлення нових обставин.

Психологічна реабілітація дітей після повернення.

Створення спеціального центру для реабілітації.

Відкриття гуманітарних коридорів.

"Всі ці кроки здійснюються з метою забезпечення безпечного повернення українських дітей", - додав омбудсмен.

Викрадення Росією український дітей

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львова-Бєлова.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що в України є підтвердженя, що в Російській Федерації всиновили вже 386 українських дітей.