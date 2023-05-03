Зеленский о НАТО: нет препятствий для решения об алгоритме вступления
Нет никаких препятствий для политического решения относительно алгоритма вступления Украины в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время совместного брифинга с лидерами североевропейских стран, который проходит сегодня, 3 мая, в столице Финляндии.
Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.
"Я искренне желаю Швеции завершить как можно скорее процедуру вступления. Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 членов. Украина может и должна стать 33 членом. Я так думаю, и я действительно желаю этого нашей стране", - заявил он.
Президент Украины также поздравил Финляндию с тем, что она стала 31 членом НАТО в апреле.
По словам главы государства, Украина осознает, что пока продолжается российская агрессия, невозможно реализовать ее процедуру вступления.
"Но нет препятствий для политического решения относительно алгоритма нашего вступления в НАТО", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина уже "осуществила историческое ослабление самой большой угрозы для всех нас - российского реваншизма", и отметил, что Украина де-факто уже является членом НАТО и сотрудничает с Альянсом на благо общей обороны.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что президент Украины, сегодня 3 мая, прибыл с официальным визитом в Финляндию.
Во время пресс-конференции президент отметил, что прибыл в Финляндию с целью усиления поддержки Украины накануне контрнаступления ВСУ.
Агентство раскрывает все подробности визита президента в Финляндию в режиме онлайн.
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