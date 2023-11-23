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"Мы просто уничтожаем города": оккупант рассказал о преступлениях армии РФ (перехват)

Четверг 23 ноября 2023 19:12
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"Мы просто уничтожаем города": оккупант рассказал о преступлениях армии РФ (перехват) Архивное фото: оккупант рассказал о преступлениях армии РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный в разговоре со знакомым пожаловался на продвижение ВСУ на фронте, а также на преступления, которые армия РФ совершает в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Я уже третий день лажу в TikTok и смотрю на украинцев. Как они наступают на нас, как они орками нас называют", - сказал оккупант.

Также он сообщил, что ВСУ наступают в посадках. После просмотра таких видео у россиянина пропадает настроение.

"Так что самое интересное, прикинь, весь народ, понимаешь, он против нас, ну вот те гражданские. Просто война тупо не понятно за что", - добавил оккупант.

Российский военный в разговоре признался, что армия РФ просто уничтожает города и людей, оставляет их без жилья и из-за этого на них злятся украинцы.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

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