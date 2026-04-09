"Мы не прекращаем": Буданов ответил на призывы Запада не бить по нефтебазам РФ

Западные партнеры обращались к Украине с просьбой прекратить удары по российским нефтяным терминалам, однако Киев продолжает действовать в собственных национальных интересах.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей глава ОП подтвердил наличие таких обращений со стороны союзников.
По его словам, главной причиной беспокойства партнеров является вопрос мирового ценообразования на энергоносители.
"Могу только в общих чертах сказать: да, такое существует. Почему это происходит? Вы тоже можете понять - это вопрос образования цены. Но у нас своя война", - подчеркнул Буданов.
Он добавил, что Украина сталкивается с подобными ограничениями и замечаниями по использованию иностранного оружия или техники на территории РФ на протяжении всех лет полномасштабного вторжения.
Несмотря на давление, украинская сторона не планирует отказываться от стратегии разрушения вражеской инфраструктуры, которая обеспечивает российскую армию и бюджет.
"Их можно понять, это их правда, но есть еще наша правда и наш национальный интерес. И он именно такой, как и есть. Мы не прекращаем", - подытожил руководитель Офиса Президента.
Напомним, в последнее время украинские дроны систематически атакуют энергетические объекты на территории страны-агрессора. В частности, серия ударов по нефтяным терминалам РФ на Балтике уже нанесла Кремлю ущерб почти на миллиард долларов только из-за потерянного экспортного дохода.
Также после атаки 5 апреля остановил работу "Нижегороднефтеоргсинтез" - четвертый по размерам нефтеперерабатывающий завод в России, который перерабатывал 16 млн тонн сырья в год.
Кроме того, в ночь на 9 апреля беспилотники поразили станцию "Крымская" в Краснодарском крае, которая является стратегическим узлом российской нефтепроводной системы.