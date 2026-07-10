Успешная атака дронов на очередной НПЗ в России
В ночь на 10 июля была зафиксирована очередная атака на российский НПЗ. На этот раз под удар попал нефтеперерабатывающий завод Ильский в Краснодарском крае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Exilenova+.
На данный момент официальные власти Краснодарского края не сообщали об ударе БпЛА и никоим образом не комментировали атаку на НПЗ. Местные жители делятся кадрами пожара на объекте.
Следует отметить, что предприятие неоднократно подвергалось атакам беспилотников, из-за чего на его территории случались пожары и приостанавливалась работа. В последний раз Ильский НПЗ попал под удар буквально месяц назад.
Что известно об Ильском НПЗ
Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Производственная мощность НПЗ составляет 6,6 млн тонн нефти в год.
Завод перерабатывает углеводородное сырье и производит газовый бензин, прямогонный бензин, мазут, а также дизельное топливо.
Контекст новости
Большие проблемы с бензином в РФ начались после масштабных ударов ВСУ по НПЗ оккупантов в тылу. При этом украинские беспилотники атакуют российскую энергетическую инфраструктуру "с беспрецедентной скоростью", пишет FT.
Только на конец июня 2026 года украинские беспилотники успешно поразили восемь из десяти крупнейших НПЗ в России, что существенно подорвало общие объемы вражеской переработки нефти.