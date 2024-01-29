Мы должны приумножить усилия, чтобы в Украине люди могли спокойно жить в мире, - Сиярто

"Мы осуждаем войну и хотим, чтобы у нас по соседству как можно скорее наступил мир. Мы должны и в международной политике интенсивнее говорить о необходимости мира", – сказал он.

Сийярто считает, что Венгрия и другие страны должны умножить усилия, чтобы в Украине люди могли спокойно жить в мире.

"Венгрия готова прилагать усилия. Ведь знаем, что спасти жизнь людей можно только во время мира", - подчеркнул он.

Что предшествовало

11 января глава МИД Венгрии анонсировал свой визит в Ужгород и встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тогда же он заявил, что переговоры будут также касаться подготовки к встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Украины Зеленского.

Также Сиярто проинформировал и о том, что ранее провел телефонный разговор с Ермаком, во время которого заявил, что встреча на высоком уровне будет иметь смысл, "если это может дать результат".

Подготовка к встрече Зеленского и Орбана

В конце декабря Орбан принял приглашение президента Украины по поводу двусторонней встречи. Это будет первая официальная двусторонняя встреча между двумя лидерами с начала войны.

По словам президента, он ни разу не говорил с Орбаном о прекращении огня или диалоге с диктатором Владимиром Путиным.

Как рассказывала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, визит Сийярто в Ужгород "связан с подготовкой будущего визита премьер-министра Виктора Орбана в Украину".

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