Мы должны приумножить усилия, чтобы в Украине люди могли спокойно жить в мире, - Сиярто
Венгрия поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
"Мы осуждаем войну и хотим, чтобы у нас по соседству как можно скорее наступил мир. Мы должны и в международной политике интенсивнее говорить о необходимости мира", – сказал он.
Сийярто считает, что Венгрия и другие страны должны умножить усилия, чтобы в Украине люди могли спокойно жить в мире.
"Венгрия готова прилагать усилия. Ведь знаем, что спасти жизнь людей можно только во время мира", - подчеркнул он.
Что предшествовало
11 января глава МИД Венгрии анонсировал свой визит в Ужгород и встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тогда же он заявил, что переговоры будут также касаться подготовки к встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Украины Зеленского.
Также Сиярто проинформировал и о том, что ранее провел телефонный разговор с Ермаком, во время которого заявил, что встреча на высоком уровне будет иметь смысл, "если это может дать результат".
Подготовка к встрече Зеленского и Орбана
В конце декабря Орбан принял приглашение президента Украины по поводу двусторонней встречи. Это будет первая официальная двусторонняя встреча между двумя лидерами с начала войны.
По словам президента, он ни разу не говорил с Орбаном о прекращении огня или диалоге с диктатором Владимиром Путиным.
Как рассказывала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, визит Сийярто в Ужгород "связан с подготовкой будущего визита премьер-министра Виктора Орбана в Украину".
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