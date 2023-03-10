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Мы должны благодарить Украину за защиту Молдовы и всей Европы, - Речан

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Пятница 10 марта 2023 07:38
Мы должны благодарить Украину за защиту Молдовы и всей Европы, - Речан Фото: премьер-министр Молдовы Дорин Речан (fasebook.com/recean)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подчеркнул взаимосвязь обороны Украины от российской военной агрессии, с защитой их собственной страны, а также всей Европы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на местное издание realitatea.md.

В общении с журналистами глава правительства Молдовы затруднился дать четкий ответ на вопрос о ходе расследования после падения и идентификации ракет на территории страны, но отметил, что эти ракеты "падают сюда из-за войны России и агрессии в Украине".

"Мы должны благодарить Украину и украинцев за то, что они защищают свою Родину, защищают нас и всю Европу", - сказал Речан.

Также, по мнению премьера, Молдове следует укреплять свои возможности противовоздушной обороны.

Глава правительства обратил внимание, что хотя пролетов ракет 9 марта, когда РФ устроила очередную атаку по Украине, над Молдовой не было, это "не значит, что не нужно готовиться к рискам".

"Сегодня Республика Молдова сталкивается с этими вызовами, и мы будем продолжать обеспечивать мир и покой. Давайте сосредоточимся и будем работать каждый на своем месте", - сказал Речан.

Добавим, что ранее Минобороны Молдовы опровергло сообщения о том, якобы воздушное пространство страны пересекли крылатые ракеты, запущенные войсками РФ из акватории Черного моря, во время российской атаки по Украине 9 марта.

Напомним, 16 февраля в Молдове обнаружили обломки ракеты у границы с Украиной после очередной массированной атаки россиян. Это был уже четвертый подобный случай.

Кроме того, 10 февраля во время российской атаки на Украину одна из вражеских ракет пролетела над территорией Молдовы.

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