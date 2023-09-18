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Мы не должны давать Путину передышку, - Зеленский о военных действиях зимой

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления и анонсировал активные военные действия зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского CBS.

Украинский лидер отметил, что украинские войска имеют инициативу, ежедневно двигаются вперед и освобождают территории. На вопрос о военных действиях зимой президент заявил, что Украина не может терять время.

"Забудьте о погоде и т.д. В местах, куда на бронетехнике не проехать – летим. Если мы не умеем летать – отправим дроны. Мы не должны давать Путину передышку", – сказал Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бахмутском направлении и шаг за шагом освобождают нашу землю от российских захватчиков.

17 сентября 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ заявила об освобождении населенного пункта Клещиевка под Бахмутом. Это стало очередным этапом украинского контрнаступления под Бахмутом. Несколькими днями ранее украинские военные вернули контроль над еще одним населенным пунктом – Андреевкой.

 

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Владимир ЗеленскийКонтрнаступление ВСУ