Ми не повинні давати Путіну перепочинок, - Зеленський про військові дії взимку

Український лідер зазначив, що українські війська мають ініціативу, щодня рухаються вперед та звільняють території. На питання про військові дії взимку президент заявив, що Україна не може гаяти час.

"Забудьте про погоду тощо. У місцях, куди на бронетехніці не проїхати - летимо. Якщо ми не вміємо літати - відправимо дрони. Ми не повинні давати Путіну перепочинок", - сказав Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бахмутському напрямку і крок за кроком звільняють нашу землю від російських загарбників.

17 вересня 80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ заявила про звільнення населеного пункту Кліщіївка під Бахмутом. Це стало черговим етапом українського контрнаступу під Бахмутом. Декількома днями раніше українські військові повернули контроль над ще одним населеним пунктом - Андріївкою.