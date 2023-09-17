ISW: ВСУ расширяют значительный прорыв вдоль линии обороны оккупантов под Работино

Украинские военные могли пробить за последние несколько недель значительную тактическую брешь на участке нынешней линии обороны российских оккупантов в районе Работино Запорожской области, и продолжают расширять этот плацдарм.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW .

ВСУ продолжили наступательные операции мимо участка российской оборонительной полосы к западу от Вербового с момента прорыва в этом районе 4 сентября, и расширили брешь на 2,6-километровом участке вражеских позиций.

При этом в публикации говорится, что продолжающееся отсутствие наблюдаемой тяжелой техники и транспортных средств Сил обороны за этим защитным слоем продолжает указывать на то, что ВСУ еще "предстоит завершить прорыв" его.

Как указали украинские официальные лица, ряд российских оборонительных позиций, которые в настоящее время находятся перед бойцами ВСУ, могут быть менее сложными, чем первоначальный оборонительный рубеж противника, который наши военные прорвали на севере.

Эксперты отмечают, что войска РФ сосредоточили большую часть своей боевой мощи на этих передовых оборонительных позициях для защиты от контрнаступательных операций ВСУ, и эти российские силы оккупантов, вероятно, понесли тяжелые потери и провели боевой отход на подготовленные позиции за нынешним оборонительным слоем.

В ISW обращают внимание, что аналитики уже ранее подсчитал, что войскам РФ не хватает живой силы для укомплектования всей своей многоэшелонированной системы оборонительных укреплений на юге Украины.

Также в отчете говорится о том, что интервенты, которые удерживают нынешний уровень обороны, скорее всего, являются элементами формирований, что вели боевые действия в этом районе без оперативной поддержки и ротации на уровне подразделений с момента начала контрнаступления ВСУ, или же элементов соединений, переброшенных из других мест фронта.

Ключевые выводы:

ВСУ 16 сентября продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и продолжили продвижение в этом районе.

Наступление ВСУ на западе Запорожской области, вероятно, вынудило российское командование сделать приоритетом оборону там, и в горизонтальном направлении передислоцировать элементы относительно элитного формирования подальше от российской обороны к югу от Бахмута.

Украинские войска также продвинулись в западную часть Запорожской области 16 сентября, и продолжили прорыв российского оборонительного рубежа, который опережает нынешние масштабы украинского наступления.

Российские ультранационалисты продолжали жаловаться на повальную ложь в Вооруженных силах РФ после того, как 15 сентября депутат Госдумы и бывший заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Андрей Гурулев озвучил аналогичные жалобы.

Удар украинского военно-морского беспилотника, вероятно, повредил российский корабль в Черном море 14 сентября.

16 сентября украинский чиновник подтвердил, что гражданское судно впервые использовало украинский коридор в Черном море, чтобы добраться до украинского порта.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились во Владивостоке, где глава КНДР 16 сентября осмотрел образцы российских оружейных технологий.

Российское военное руководство, возможно, увольняет неэффективных чиновников ПВО под предлогом обвинений в коррупции, чтобы не признавать неудачи ПВО в борьбе с увеличением количества ударов беспилотников по российским городам, включая Москву.

Российские военные чиновники продолжают усилия по укреплению отношений РФ с африканскими государствами на фоне меняющейся динамики на континенте в результате усилий Минобороны РФ по подчинению ЧВК "Вагнера".

Российские войска 16 сентября вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка - Донецк, в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, и на западе Запорожской области, и продвинулись на отдельных участках.

ВСУ 16 сентября провели наступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские "военкоры" продолжают жаловаться на роль Минобороны РФ в сохранении проблем, затрагивающих российских военнослужащих.

Российские оккупационные "власти" продолжают усилия по заселению россиянами жилых районов оккупированной части Украины.

Продвижение ВСУ в Запорожской области и прорыв обороны оккупантов

Украинские военные этим летом усилили наступательные действия на юге Украины, в частности в Запорожской области. Бои происходят на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Недавно бойцы ВСУ, порвавшие российскую линию обороны, освободили от врага населенный пункт Работино, а также продолжают наступать в этом направлении.

Как ранее отметил мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты усиливают оборону на "третьей линии" в Запорожской области - захватчики роют новые траншеи и завозят бывший заключенных.