Шмыгаль о контрнаступлении ВСУ: уверены, что произойдет уже в ближайшее время
Контрнаступление ВСУ состоится уже в ближайшее время, Соединенные Штаты полностью поддерживают планы Украины.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года. Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", - заявил Шмыгаль.
Он также отметил, что у Украины нет секретов от США, и никакие "сливы" документов и информационный шум вокруг этого не повлияют на планы одержать победу над РФ.
"У нас нет никаких секретов от наших надежных стратегических партнеров. Мы нацелены на то, чтобы реализовать все наши планы и добиться нашей победы", - подчеркнул премьер-министр Украины.
Ранее сообщалось, что по данным СМИ, что Украина не делилась с США планами будущего контрнаступления из-за сомнений в способности Вашингтона хранить тайны.
Как сообщалось ранее, CNN сообщило, что Украина якобы изменила некоторые свои военные планы после "утечки" секретных документов США.
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