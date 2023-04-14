Буданов рассказал, кому выгодна "утечка" и повлияет ли это на контрнаступление ВСУ

Россия больше всего выигрывает от утечки секретных документов Пентагона, которая в последние дни доминирует в заголовках новостей. Однако это не сможет повлиять на результат контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью ABC News .

"Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования… У нас есть связь с соответствующими службами в США - и буквально с первых часов мы начали разговаривать", - рассказал Буданов.

Он подчеркнул - информационная война не является чем-то новым и выразил убеждение, что нет "никакого риска", что эта история повредит отношениям между Украиной и США. Также Буданов преуменьшил вероятное влияние этих "разоблачений" на ход войны.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет, то еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", - заявил Буданов.

Руководитель ГУР также говорил о способности украинских бойцов добиться успеха в будущем контрнаступлении, тогда как американские официальные лица в частных разговорах предполагали, что "успехи будут скромнее прошлогодней молниеносной операции", вернувшей огромные участки территории под контроль Украины.

"Каковы будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшем будущем все это увидят и почувствуют", - говорит Буданов.

В свою очередь, он подчеркнул, что успех этой наступательной операции крайне необходим и "не только украинцам, но и союзникам", которые поставляют им нам средства и боеприпасы.

"Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину", - добавил Буданов.

Напомним, что вчера ФБР задержало подозреваемого в "сливе" секретных документов США. Речь идет о военнослужащем Национальной гвардии ВВС Джеке Тейшейре.

Добавим ранее CNN, ссылаясь на источник, близкий президенту Владимиру Зеленскому сообщил, что Украина якобы изменила некоторые свои военные планы после "утечки" секретных документов США, где говорилось и об оснащении украинских сил для наступления.

Однако в Совете национальной безопасности и обороны сомневаются в правдивости информации источника CNN, который сообщил о якобы изменениях военных планов Украины.

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