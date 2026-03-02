Не мы начали. Хегсет заявил о "47-летней войне с Ираном"

По словам американского министра, "47 долгих лет" иранский режим ведет "жестокую, одностороннюю войну против Америки".

Он уточнил, что война происходила "через кровь американских людей, взрывы автомобилей в Бейруте, ракетные атаки на корабли, убийства в посольствах США, подрывы на придорожных бомбах в Ираке и Афганистане".

"Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее заканчиваем", - подчеркнул Хегсет.