Не мы начали. Хегсет заявил о "47-летней войне с Ираном"

Глава Пентагона Пит Хегсет обвинил Иран в начале войны против США. По его словам, это случилось еще 47 лет назад.
Как передает РБК-Украина, заявление Хегсета приводит The Guardian.
По словам американского министра, "47 долгих лет" иранский режим ведет "жестокую, одностороннюю войну против Америки".
Он уточнил, что война происходила "через кровь американских людей, взрывы автомобилей в Бейруте, ракетные атаки на корабли, убийства в посольствах США, подрывы на придорожных бомбах в Ираке и Афганистане".
"Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее заканчиваем", - подчеркнул Хегсет.
Напомним, масштабная военная кампания США против Ирана, получившая название Operation Epic Fury ("Эпическая ярость"), началась 28 февраля 2026 года. Белый дом обосновал начало боевых действий необходимостью нейтрализации ядерной и ракетной программ Тегерана, а также ликвидации угроз американским базам и союзникам в регионе.
Пентагон подтвердил, что, несмотря на отсутствие разведданных о неизбежной атаке со стороны Ирана непосредственно перед операцией, стратегические программы иранского режима представляли критическую опасность.
В ходе массированных ударов авиации и ВМС США по военным объектам и командным центрам была подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда чиновников.