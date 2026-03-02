Не ми почали. Гегсет заявив про "47-річну війну з Іраном"

За словами американського міністра, "47 довгих років" іранський режим веде "жорстоку, односторонню війну проти Америки".

Він уточнив, що війна відбувалася "через кров американських людей, вибухи автомобілів у Бейруті, ракетні атаки на кораблі, вбивства в посольствах США, підриви на придорожніх бомбах в Іраку й Афганістані".

"Ми не починали цю війну, але за президента Трампа ми її закінчуємо", - наголосив Хегсет.