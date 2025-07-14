"Мы за них не платим": Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отправят Украине Patriot, а также другую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Bloomberg.
"Мы отправим им "Patriots", в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит, красиво, а потом вечером всех бомбит. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не нравится", - сказал Трамп журналистам.
При этом в западных СМИ расходится информация о том, что именно имел ввиду президент США. Одни СМИ пишут, что речь о ракетах к Patriot, другие - что речь и самих системах ПВО, еще ряд СМИ пишут, что Трамп имел ввиду и ракеты и сами зенитно-ракетные комплексы.
Кроме того, глава Белого дома не назвал точное количество Patriot, которые планирует отправить в Украину. Однако он заявил, что Евросоюз возместит Америке их стоимость.
"По сути, мы собираемся поставлять им различные образцы очень сложной военной техники. Они будут платить нам за это 100%, и именно этого мы и хотим", - добавил Трамп, общаясь с журналистами.
В соцсетях появилось видео, на котором журналист задал Трампу следующий вопрос: "Господин президент, просто хотел дополнить про Украину. Отправят ли США больше ракет Украине?"
Ответ президента США был следующим:
"Я еще не договорился о количестве, но они будут иметь некоторые, потому что им нужна защита. Но Европейский союз платит за это. Мы ничего за это не платим. Но мы отправим, это будет бизнес для нас. И мы отправим им Patriot, которые им срочно нужны", - сказал глава Белого дома.
Исходя из вышесказанного выходит, что Трамп отвечал на вопрос о ракетах. Но не исключено, что он имел ввиду не только ракеты.
Напомним, что на этой неделе Трамп планирует встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что в обсудить Украину и другие вопросы.
Кроме того, в интервью FT министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сегодня должен встретится с главой Пентагона. В частности, он обсудит с ним предложение, сделанное месяц назад, чтобы Германия получила разрешение на покупку двух систем ПВО Patriot для Украины.
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