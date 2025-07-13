Рютте едет к Трампу на фоне анонса "важного заявления" по России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агенство, Рютте будет в Вашингтоне в понедельник и вторник (14 и 15 июля). Там он встретится с Трампом, госсекретарем США Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом.

При этом в пресс-релизе НАТО не указана причина визита. Однако на днях Трамп в интервью NBC News заявил, что США готовы поставлять оружие Украине через НАТО, а также он сказал, что в понедельник сделает "важное заявление" по поводу России.

"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - сообщил президент США, не вдаваясь в подробности.

Агентство добавило, что администрация Трампа, вплоть до сегодняшнего дня, передавала Украине только то оружие, которое было одобрено бывшим президентом США Джо Байденом.