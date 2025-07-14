"Ми за них не платимо": Трамп заявив, що США відправлять Україні Patriot

"Ми відправимо їм "Patriots", яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багатьох. Він говорить, красиво, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - сказав Трамп журналістам.

При цьому в західних ЗМІ розходиться інформація про те, що саме мав на увазі президент США. Одні ЗМІ пишуть, що йдеться про ракети до Patriot, інші - що йдеться і про самі системи ППО, ще низка ЗМІ пишуть, що Трамп мав на увазі і ракети, і самі зенітно-ракетні комплекси.

Крім того, глава Білого дому не назвав точну кількість Patriot, які планує відправити в Україну. Однак він заявив, що Євросоюз відшкодує Америці їхню вартість.

"По суті, ми збираємося постачати їм різні зразки дуже складної військової техніки. Вони платитимуть нам за це 100%, і саме цього ми й хочемо", - додав Трамп, спілкуючись із журналістами.