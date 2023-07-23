Мы победим. Резников спрогнозировал, когда закончится война

"Да. Мы победим в этой войне", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов, думает ли он, что война закончится к лету 2024 года

По его словам, на следующем саммите НАТО, который должен состояться в Вашингтоне (США) в июле 2024 года, Украину могут принять в Североатлантический Альянс. Тогда же может закончиться война, отметил Резников.

"Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это всего лишь мой прогноз", - озвучил мнение чиновник.

Резников также преуменьшил отказ администрации американского президента Джо Байдена взять обязательство принять Украину в НАТО сразу после окончания войны.

"Я думаю, что в этом нет необходимости. Украина будет иметь упорядоченный процесс приема, а тем временем продолжит работу над необходимыми реформами", - сказал глава МОУ.

Министр также подчеркнул, что польза от принятия Украины в НАТО только возросла с учетом ее борьбы против военной агрессии РФ.

"После победы, после этого, это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы", - сказал он и добавил, что Украина получила "реальный боевой опыт - как сдерживать россиян, побеждать их, применять стандартное для НАТО вооружение".

Вступление Украины в НАТО и годовая национальная программа

Напомним, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, Украина так и не получила четких условий и графика вступления. При этом на нем было согласовано совместное коммюнике по Украине, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

В частности, отмечено, что Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия. При этом для государства отменили ПДЧ (План действий к членству).

В то же время, Украина должна выполнить Годовую национальную программу до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что сейчас ведутся консультации о том, что это будет за документ. Важно, что он будет одобрен в двустороннем формате, и это будет краткая программа.

Она также отметила, что в первую очередь Украина будет сконцентрироваться на блоках, касающихся взаимосовместимости и невоенной помощи. В частности, построения совместимых с НАТО систем, включая ПВО, а также управление определенными ресурсами, реабилитацию и имплементацию стандартов НАТО в обороне.

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина может получить приглашение присоединиться к НАТО еще до того, как выполнит Годовую национальную программу.