Мы никогда не будем заставлять украинцев идти на компромисс с РФ, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не будет подталкивать Украину к компромиссам в войне с Россией, которые она сочтет неприемлемыми.

"Мы никогда не будем призывать украинцев идти на компромисс, который для них никогда не будет приемлем. Они такие храбрые, и они защищают свою жизнь, нацию и наши принципы. Мы должны уважать украинцев, чтобы определить момент и условия, на которых они будут вести переговоры о своей территории и о своем будущем", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Франция и Штаты продолжат поддерживать Украину, напомнив, что в ответ на вторжение РФ они уже увеличили военную, гуманитарную и финансовую помощь.

"То, что поставлено на кону в Украине, сейчас находится очень далеко отсюда, в маленькой стране, где-то в Европе. Но речь идет о наших ценностях. Речь идет о наших принципах. И речь идет о том, о чем мы вместе договорились в Уставе ООН - защита суверенитета и территориальной целостности. Поэтому я считаю, что решительная поддержка Украины в это время очень важна не только для украинцев, но и для европейцев и стабильности нашего мира сегодня", - добавил президент Франции.