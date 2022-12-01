РФ нужно привлечь к ответственности за военные преступления, - заявление Байдена и Макрона
Президент США Джо Байден и лидер Франции Эммануель Макрон призвали привлечь Россию к ответственности за военные преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Президенты решительно осудили войну России против Украины и подчеркнули, что умышленное нанесение ракетных ударов по гражданской инфраструктуре представляет собой военные преступления, виновные в которых должны быть привлечены к ответственности.
Они также осуждают и отвергают незаконную попытку России аннексировать суверенную территорию Украины, что является явным нарушением международного права.
Страны также намерены продолжать оказывать надежную прямую бюджетную поддержку Украине и призвать международные финансовые институты увеличить свою финансовую поддержку.
"Соединенные Штаты и Франция подтверждают свою обязанность соблюдать применимые международные обязательства, а также принципы и цели Устава ООН. Они также подтверждают свою непоколебимую решимость привлечь Россию к ответственности за широко задокументированные зверства и военные преступления, совершенные как ее регулярными вооруженными силами, так и ее марионетками, включая наемников, таких как ЧВК "Вагнера" и другие, посредством поддержки международных механизмов ответственности", - говорится в совместном заявлении.
Ранее мы писали, что Франция начала работу по созданию специального трибунала для расследования преступлений российской агрессии в Украине. Для этого привлекли европейских и украинских представителей.
Напомним, в сентябре в Украине была создана рабочая группа для создания специального международного трибунала по преступлению агрессии.
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