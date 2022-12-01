Ми ніколи не будемо змушувати українців йти на компроміс із РФ, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід не буде підштовхувати Україну до компромісів у війні з Росією, які вона вважатиме неприйнятними.

"Ми ніколи не будемо закликати українців йти на компроміс, який для них ніколи не буде прийнятний. Вони такі хоробрі, і вони захищають своє життя, націю і наші принципи. Ми маємо поважати українців, щоб визначити момент і умови, на яких вони будуть вести переговори щодо своєї території та свого майбутнього", - сказав Макрон.

Він наголосив, що Франція та Штати продовжать підтримувати Україну, нагадавши, що у відповідь на вторгнення РФ вони вже збільшили військову, гуманітарну й фінансову допомогу.

"Те, що поставлено на кону в Україні, зараз перебуває дуже далеко звідси, в маленькій країні, десь в Європі. Але йдеться про наші цінності. Йдеться про наші принципи. І йдеться про те, про що ми разом домовилися в Статуті ООН - про захист суверенітету і територіальної цілісності. Тому я вважаю, що рішуча підтримка України в цей час є дуже важливою не лише для українців, а й для європейців та стабільності нашого світу сьогодні", - додав президент Франції.